Edit Székely: Italia apre porte a Rete Mondiale Turismo Religioso Roma, 3 mag. (askanews) - "Buongiorno Italia, sono Edit Székely ed è per me un grande onore, come Direttrice per l'Europa della Rete Mondiale del Turismo Religioso, rivolgermi oggi a Voi per condividere una notizia speciale. La nostra Rete è una comunità giovane in continua crescita, composta già da oltre 18 Paesi che condividono una visione comune: promuovere il turismo religioso come strumento di dialogo e sviluppo sostenibile. Abbiamo membri d'eccellenza come Fàtima, Rocìo, Aragona, la Fondazione Batthyàny di Ungheria". Lo ha dichiarato Edit Székely, Direttrice per l'Europa della Rete Mondiale del Turismo Religioso, la quale ha aggiunto: "Anche l'Italia è ora nella nostra rete! Abbiamo un coordinatore nazionale di altissimo profilo: il dottore Biagio Maimone, comunicatore, docente e grande promotore dei valori spirituali e culturali che ci uniscono. Entrare nella nostra Rete significa accedere a una Rete globale di esperti, ottenere visibilità internazionale, conoscere le tendenze del settore e beneficiare di servizi su misura. Vi invito a camminare con noi per rendere il turismo religioso sempre più visibile: una forza di pace, di cultura e di incontro, finalmente riconosciuta per il suo valore e per l'impatto nel turismo europeo. Grazie".