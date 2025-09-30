Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiSinner PechinoBonus casa 2026Piano Usa GazaAscolti tv Sciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
VideoEdilizia sostenibile, Di Tommaso (Knauf): importanza protocolli
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Edilizia sostenibile, Di Tommaso (Knauf): importanza protocolli

Edilizia sostenibile, Di Tommaso (Knauf): importanza protocolli

Roma, 30 set. - Ospite della rubrica Road to Forum di GBC Italia, Jonathan Di Tommaso, Project & Specification Excellence Manager di Knauf Italia, è intervenuto ribadendo il ruolo dei protocolli e della misurazione e sottolineando la centralità della "leggerezza" dei sistemi come leva di sostenibilità: "Negli ultimi anni la normativa sulla sostenibilità ha compiuto passi significativi, anche grazie al ruolo di GBC Italia nel recepire e diffondere i protocolli di riferimento. Questo avanzamento ha camminato in parallelo con l'evoluzione del quadro pubblico, si pensi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), e ci permette di valorizzare il nostro expertise tecnico, orientando soluzioni pienamente conformi ai CAM e ai protocolli. La nostra cifra distintiva è la leggerezza: sistemi e materiali leggeri comportano minore uso di materia prima, ridotto impiego di risorse come l'acqua e, a fine ciclo vita dell'edificio, meno rifiuti. Così i criteri di sostenibilità trovano attuazione concreta nelle soluzioni leggere di Knauf." (Comunicato Stampa)