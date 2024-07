Edilizia green, Barabotti: confronto chiave per sfida paese Roma, 20 lug. (askanews) - "Mettere a confronto imprese e attori istituzionali, insieme alle associazioni, è la chiave che serve per affrontare una sfida importante per il nostro paese, quella della transizione verde ed energetica che riguarderà anche il nostro patrimonio edilizio nei prossimi anni". Lo dichiara il deputato della Lega Andrea Barabotti in occasione del secondo matchmaking B2B di GBC Italia che ha rappresentato una opportunità d'incontro per gli attori chiave della sostenibilità nella filiera immobiliare e delle costruzioni, per condividere idee e generare energie.