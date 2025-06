Edificio in fiamme a Holon dopo un nuovo attacco missilistico iraniano Holon, 21 giu. (askanews) - Il tetto di un edificio prende fuoco nella città di Holon, nel centro di Israele in seguito ad un nuovo bombardamento di missili è stato lanciato dall'Iran. Nel video diffuso dai servizi di emergenza nazionali israeliani le squadre di emergenza sono schierata sul luogo per spegnere l'incendio.