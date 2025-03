Ed Sheeran a New Orleans canta il nuovo brano in mezzo alla strada New Orleans, 17 mar. (askanews) - Esibizione a sorpresa di Ed Sheeran per le strade di New Orleans. Il popolare cantautore, accompagnato dalla banda di ottoni The Soul Rebels, ha eseguito per le vie dello storico quartiere francese della città il suo brano inedito "Azizam" che uscirà nelle prossime settimane, un regalo inaspettato che ha attirato un pubblico entusiasta. Ed Sheeran ha condiviso il video della performance con un post su Instagram: "Suono un po' di nuova musica per le strade di New Orleans. Grazie a tutti quelli che si sono presentati!".