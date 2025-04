Ecuador, Noboa si conferma presidente vincendo le elezioni Quito, 14 apr. (askanews) - Daniel Noboa si è confermato presidente dell'Ecuador, vincendo le elezioni presidenziali con oltre il 54% dei consensi contro il 44% ottenuto dalla candidata di sinistra Luisa Gonzalez. Noboa è il più giovane leader di stato in carica democraticamente eletto al mondo, a soli 37 anni, ha costruito la propria immagine sulla promessa di sicurezza e rigore economico. Membro dell'Assemblea nazionale dal 14 maggio 2021, nel maggio 2023 è stato eletto per la prima volta capo dello Stato, la sua presidenza è stata caratterizzata da una dura repressione militare delle bande criminali. Nato a Miami è figlio di Àlvaro Noboa, l'uomo più ricco dell'Ecuador e cinque volte candidato alla presidenza e della deputata Annabella Azìn, è dunque un esponente dell'elite politica e imprenditoriale del Paese. "Questa vittoria è storica, una vittoria con un vantaggio di oltre 10 punti, una vittoria di oltre un milione di voti che non lascia dubbi su chi sarà il vincitore" ha detto a caldo davanti ai suoi sostenitori in festa. L'opposizione contesta però il risultato di Noboa. "Denuncio davanti al mio popolo, davanti ai media e davanti al mondo che l'Ecuador vive sotto una dittatura e che stiamo affrontando la peggiore e più grottesca frode elettorale nella storia della Repubblica dell'Ecuador" ha detto Luisa Gonzalez che ha chiesto un riconteggio dei voti. Il nuovo presidente eletto entrerà in carica il 24 maggio per un mandato di quattro anni.