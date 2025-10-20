Lunedì 20 Ottobre 2025
Ripresa dopo ore di down la piattaforma cloud Amazon Web Services
20 ott 2025
Milano, 20 ott. (askanews) - Una giornata nera per Amazon Web Services, lunedì 20 ottobre è andata in tilt provocando una reazione a catena che ha sospeso contemporaneamente piattaforme di gaming (come Clash Royale e Roblox), servizi di design (come Canva) e altre applicazioni e piattaforme, fra cui alcune di criptovalute. Dopo ore di interruzioni e malfunzionamenti, il servizio di cloud computing di Amazon, si è progressivamente rimesso a funzionare. Aws è tra i principali fornitori di tecnologia per infrastrutture cloud assieme a Microsoft e Google e per questo ci sono stati pesanti disagi anche per migliaia di aziende terze che noleggiano spazio di archiviazione. Sui motivi del blocco è in corso un'indagine approfondita.

