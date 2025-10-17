Innovazione, Bacigalupo: lavoriamo nascita Ecosistemi innovazione

Giovedì 16 Ottobre 2025

EconomiaInnovazione, Bacigalupo: lavoriamo nascita Ecosistemi innovazione
17 ott 2025
  3. Economia
Roma, 16 ott. (askanews) - Viviana Bacigalupo, Direttore Generale Intesa Sanpaolo Innovation Center, è intervenuta in occasione della IV edizione dell'AI&VR Festival Multiverse World: "Lavoriamo con tutti gli stakeholder dei territori in cui è presente il gruppo per favorire la nascita di ecosistemi di innovazione - ha spiegato -. In particolare, esploriamo i trend emergenti per capire cosa impatterà la società e l'economia del futuro, sviluppiamo progetti di ricerca applicata, sosteniamo la crescita delle start-up, di cui la banca è il principale riferimento in Italia come quota di mercato. Aiutiamo le aziende attraverso programmi di Open Innovation e promuoviamo la transizione verso il paradigma della circular economy. L'obiettivo finale è interpretare l'innovazione come fattore abilitante di una crescita inclusiva e sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale."

© Riproduzione riservata