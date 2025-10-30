Mercoledì 29 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Separazione carriere giudiciBoccia SangiulianoElezioni OlandaSpalletti alla JuveMeteo Halloween
Acquista il giornale
EconomiaCrescita del 3,2% per l'edilizia in legno
30 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Economia
  4. Crescita del 3,2% per l'edilizia in legno

Crescita del 3,2% per l'edilizia in legno

Crescita del 3,2% per l'edilizia in legno

Bolzano, 30 ott. (askanews) - In un settore delle costruzioni sempre più orientato alla sostenibilità, l'edilizia in legno emerge come una delle soluzioni più concrete e innovative. Lo conferma l'Osservatorio Edilizia in Legno 2024, che registra una crescita stabile del comparto. Martin Oberhofer, CEO di Rubner Haus, ha dichiarato: "Secondo gli ultimi dati, l'edilizia in legno in Italia ha raggiunto un valore di produzione di oltre 2,3 miliardi, con una crescita annua del 3,2%. A trainare sono le regioni del Trentino-Alto Adige, la Lombardia e il Veneto, che rappresentano circa il 60% della produzione nazionale." In linea con questa evoluzione del mercato e con l'attenzione crescente verso l'efficienza energetica e la sostenibilità, Rubner Haus ha recentemente ricevuto il Premio del Pubblico ai 23° CasaClima Awards. "Abbiamo ricevuto il Premio del Pubblico ai CasaClima Awards per Villa ai Filari - prosegue Martin Oberhofer - una residenza in legno progettata dall'architetto Daniele Macor di Corilum, realizzata tra le colline del Prosecco. Una casa contemporanea, altamente efficiente e integrata nel paesaggio." Il riconoscimento conferma come il mercato stia sempre più puntando su soluzioni sostenibili, con l'edilizia in legno che rappresenta uno degli strumenti concreti di transizione ecologica.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Soundcheck - L'intervista a Mecna 

Soundcheck - L'intervista a Mecna 

Il rapper pugliese racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un viaggio tra emozioni autentiche e la metafora della ciliegia...

Guarda il video