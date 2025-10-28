Ad Amsterdam il Ces Unveiled Europe, in attesa di Las Vegas

Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga
28 ott 2025
Amsterdam, 28 ott. (askanews) - Ad Amsterdam oltre 70 fra startup e compagnie tech hanno presentato la loro idea di futuro durante il Ces Unveiled Europe, appuntamento annuale che anticipa i temi e i focus del Ces di Las Vegas, il più grande evento consumer tech al mondo, in scena dal 6 al 9 gennaio 2026. Fra le tendenze la robotica, umanoide e industriale, le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che trasformano i dispositivi in piattaforme sempre più personalizzate, la rivoluzione tech della longevità fra salute digitale, monitoraggio del sonno, innovazioni nel settore alimentare, del fitness e della domotica per il benessere domestico. Tutte alimentate dal motore dell'AI.

