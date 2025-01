Economia, Vietti: finanziarie regionali strumento prezioso Roma, 21 gen. (askanews) - "Il supporto che le finanziarie regionali possono offrire alle nuove imprese è un tema cruciale per lo sviluppo delle start up innovative che, in particolare nei primi anni di vita, affrontano una delle sfide più difficili: l'accesso al credito. Mentre il sistema creditizio tradizionale spesso richiede garanzie elevate che le start up non sono in grado di fornire, le finanziarie regionali rappresentano una risposta integrativa o alternativa. Le nostre istituzioni, infatti, non sono orientate al profitto ma sono investitori pazienti che privilegiano l'interesse del territorio, l'innovazione e la crescita economica". Lo ha detto Michele Vietti, Presidente ANFIR e Finpiemonte, a margine dell'Evento "Start up e Finanza: istruzioni per l'uso" organizzato da Unioncamere in collaborazione con il Sole 24 ore.