Economia, politica e sociale nel 2025: a Roma il New Year's Forum Roma, 17 gen. (askanews) - Oltre cento esperti riuniti a Roma, al Museo Maxxi, per una due-giorni di previsioni sulle tematiche cruciali attese per il 2025: democrazie occidentali e regimi, economia, lavoro e mercati, ricerca e innovazione, sostenibilità e livello di inclusività della nostra società, il tutto con un occhio particolarmente attento alle sorti del Paese e dell'Europa. E' il New Year's Forum, appuntamento innovativo della Capitale, alla sua edizione zero. Il Forum si basa su una ricerca qualitativa permanente, promossa insieme a tutti i suoi partner, e realizzata da SWG in collaborazione con FB & Associati. Paola Perrotti, AD di FB&Associati : "Un forum al quale FB & Associati ha aderito fin dall'inizio con estrema convinzione, insieme a SWG, portando una ricerca evolutiva che non ha l'obiettivo di individuare con estrema precisione quelli che saranno i trend evolutivi del prossimo futuro, quanto di alimentare il dibattito e quindi, ed è qui che entra in gioco FB & Associati, le possibili scelte strategiche che istituzioni e imprese saranno chiamate a fare nel breve e nel medio periodo. E per un'azienda come la nostra, che da quasi trent'anni si occupa di relazioni istituzionali e di rappresentanza degli interessi, questo è un aspetto dirimente". Secondo la ricerca qualitativa di SWG e FB & Associati, saranno gli impatti del mutamento demografico in corso; l'innovazione tecnologica e la ricerca scientifica; l'inclusione; l'energia e il contrasto al cambiamento climatico; la partecipazione sociale e politica e la collocazione dell'Italia nello scenario internazionale, le cinque principali sfide a cui il nostro Paese è chiamato a rispondere. Sebbene le tendenze generali per l'anno appena iniziato descrivano una situazione stagnante, con alcuni elementi pessimistici, il 2025 si conferma importante per affrontare nodi e scelte cruciali per l'Italia e per l'Unione europea. Fulvio Lorefice, Political risk analyst Centro Studi FB & Associati: "Abbiamo cercato di mettere a fuoco quali possono essere le variabili che in questo 2025 solcheranno i processi decisionali e l'ambiente di business e abbiamo rilevato ovviamente una forte preoccupazione, molti elementi di allarme. Allo stesso tempo siamo consapevoli che per riuscire a svolgere al meglio il nostro lavoro, e cercare di offrire quindi delle soluzioni ai nostri partner di azienda, è importante provare a interpretare questo quadro e offrire delle chiavi di lettura forti e cercare di semplificarlo. Cercare di interagire e capire dal dialogo e dallo scambio di idee critico quali possono essere gli elementi di convergenza e su quali aspetti ragionare di più e meglio per il futuro". Il Forum ha trovato la collaborazione e la partecipazione di partners istituzionali e scientifici, dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia all'Università La Sapienza di Roma e al Politecnico di Milano. L'iniziativa è stata ideata e lanciata da società civile ed esperti, con un comitato scientifico coordinato - tra gli altri - da Valeria Manieri di Le Contemporanee e Marco Bentivogli di Base Italia.