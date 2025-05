Economia circolare, EcoTyre e il recupero di pneumatici fuori uso Milano, 27 mag. (askanews) - Nel 2024 sono stati gestiti 45 milioni di pneumatici fuori uso (PFU) in tutta Italia, con oltre 16.300 ritiri in quasi 15.800 officine. È il bilancio dell'azienda EcoTyre, attiva dal 2011 e prima realtà del settore per numero di soci che unisce produttori e importatori di pneumatici che hanno deciso di occuparsi del fine vita dei prodotti che immettono sul mercato italiano. Complessivamente sono stati ritirati 44.548.474 kg di PFU in tutte le regioni italiane, con 2.308 kg di media per ritiro. Numeri che certificano il superamento dell'obiettivo annuale di legge. In 14 anni di attività, EcoTyre ha avviato al corretto recupero circa 583,5 milioni di kg di PFU, equivalenti a circa 77 milioni di pezzi, che se messi in fila supererebbero l'intera circonferenza della Terra all'equatore. Nel 2024 sono stati realizzati 77 interventi straordinari che hanno permesso di recuperare 470.590 kg di pneumatici fuori uso abbandonati. Queste operazioni, realizzate in collaborazione fra l'altro con Legambiente, Marevivo e Fare Verde, hanno contribuito al ripristino ambientale di numerose aree. EcoTyre inoltre si è posta l'obiettivo di completare il ciclo della circolarità della gomma, ossia di rendere possibile l'impiego di gomma direttamente derivante da PFU per la produzione di pneumatici ed altri prodotti in gomma come tubi, guarnizioni, bitumi ed altri oggetti. Con il progetto "Da Gomma a Gomma" ha portato alla possibilità per l'industria, di utilizzare il Devulprene, un materiale ottenuto devulcanizzando i granuli di PFU, nella produzione di nuovi pneumatici e altri manufatti in gomma.