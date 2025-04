Ecomed Catania, Paparella: eccellenza territorio siciliano Roma, 19 apr. - "Nell'ambito della manifestazione ECOMED a Catania, in questi giorni abbiamo raccontato l'eccellenza presente sul territorio siciliano: eccellenza in termini di rigenerazione, ma anche in termini di risanamento ed economia circolare". Lo dichiara Silvia Paparella, General Manager Remtech Expo. "Nell'ambito della conferenza che abbiamo avuto l'onore di organizzare, e che è stata aperta dal Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente, il Dottore Luca Proietti - prosegue Paparella - abbiamo registrato una partecipazione estremamente importante e numerosa di imprese, ma anche di istituzioni. Abbiamo compiuto un vero e proprio viaggio. Siamo partiti da Gela, dove abbiamo incontrato la Nectar Biofuel, una startup innovativa che sta immaginando - ma anche costruendo - il biocarburante del futuro. Poi abbiamo parlato con Ricreare, un'altra startup innovativa sempre presente a Gela, che sta esplorando come poter recuperare i materiali prodotti in occasione di attività di risanamento ambientale. Siamo poi rientrati a Catania e abbiamo visitato, seppur virtualmente, l'impianto della FG: un impianto assolutamente innovativo, pensate che per volumi è il secondo in Italia ed è l'unico in Sicilia in grado di recuperare i RAI. Abbiamo anche colto alcuni aspetti interessanti riguardo il recupero delle guaine bituminose, dove un'azienda sta lavorando intensamente: tra qualche settimana sarà annunciato un nuovo brevetto. Abbiamo chiuso questo viaggio in terra siciliana ad Augusta, con il Signor Sindaco, e abbiamo invitato naturalmente tutti all'inaugurazione del nuovo impianto sportivo, che nasce nel pieno centro della città di Augusta, su un sito che fino a qualche anno fa era contaminato e che oggi è stato restituito ai suoi legittimi usi e ai cittadini". "È davvero una Sicilia capitale della rigenerazione, ma anche una Sicilia capitale del risanamento, del futuro e dell'innovazione" conclude Silvia Paparella.