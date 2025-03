Ecogentra: la piattaforma per calcolare le emissioni CO2 delle aziende Milano, 18 mar. (askanews) - Con la direttiva europea sulla rendicontazione di sostenibilità aziendale, la cosiddetta Csrd, si ridefinisce il quadro delle regole per divulgare l'impatto ambientale, sociale e di governance delle imprese. E sebbene ora, la Commissione col pacchetto Omnibus I di fine febbraio, stia ridefinendo gli obblighi di rendicontazione Esg e il perimetro delle aziende coinvolte, solo quelle di dimensioni più grandi, anche le pmi non possono sottrarsi a questa necessità, in primis per ragioni di competitività. Per questo GS1 Italy Servizi ha sviluppato insieme a Greenrouter la piattaforma digitale Ecogentra che consente di calcolare e rendicontare le emissioni di CO2e, incluse quelle di Scope 3, vale a dire quelle generate al di fuori del perimetro aziendale: "Ecogentra tramite questa raccolta dati aiuterà a raccogliere e monitorare le emissioni di CO2 lungo la filiera - ha spiegato Federico Mittersteiner, Operation manager GS1 Italy Servizi - dimostrando quindi l'impegno dell'azienda nella riduzione del proprio impatto climatico e fornirà anche degli strumenti per verificare la conformità dei propri fornitori alle politiche ambientali e monitorarne l'impronta di carbonio". Attraverso un'unica piattaforma le aziende possono dunque rendicontare la sostenibilità delle proprie attività e delle proprie filiere, consentendo il dialogo con tutti gli attori, a monte e a valle. E questo significa riuscire a calcolare anche le emissioni di Scope 3 sviluppate dai fornitori, che per il largo consumo rappresentano il 90% delle emissioni totali "Con Ecogentra - ha sottolineato Mittersteiner - vogliamo creare delle vere e proprie sinergie nella diffusione di quella che chiamiamo la cultura della contabilizzazione delle emissioni di Scope 3, che quindi porterà in qualche modo a rendere più consapevoli le imprese di quanto sono le loro emissioni e renderle più responsabili nel tempo nel ridurle". Inserendo sulla piattaforma le informazioni su unità operative, fornitori e clienti, e i dati dei consumi relativi a energia elettrica, combustibili e refrigeranti, e alle attività di trasporto, Ecogentra calcola le emissioni di CO2e per Scope 1, 2, 3 secondo i principali standard internazionali e realizza report di rendicontazione. E questo come si diceva all'inizio agevola il lavoro delle grandi realtà come delle pmi che nel largo consumo sono rilevanti: "I clienti principali che dovranno rendicontare e che rientreranno nei requisiti della Csrd saranno principalmente tutto il mondo del retail e le grandi imprese - ha affermato Mittersteiner - A cascata per generare quelli che sono i loro Scope 3, dovranno coinvolgere tutti i loro fornitori. Quindi diciamo che la chiamata alla raccolta di queste informazioni partirà probabilmente dal retail e richiamerà tutte queste grandi, medie o piccole aziende ad utilizzare la piattaforma per il calcolo e la condivisione a loro dei dati ".