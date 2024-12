Ecco Qwarzo, una tecnologia innovativa a base minerale Roma, 18 dic. (askanews) - Le restrizioni sui PFAS, sostanze dannose per l'ambiente e la salute, stanno spingendo l'industria a cercare alternative più sostenibili. Ma anche nei materiali dichiarati 'biodegradabili' emergono problemi di contaminazione. In questo scenario si fa strada Qwarzo , società che ha sviluppato una tecnologia innovativa a base minerale, capace di offrire un'alternativa sicura ed efficace ai rivestimenti tradizionali. Premiata con riconoscimenti prestigiosi come il 2024 Innovation Award by Foreign Press e lo Zero Waste Product Award, Qwarzo rappresenta una svolta concreta per il futuro sostenibile dell'industria del packaging. Abbiamo parlato con Emiliano Caradonna, CEO Qwarzo: "Qwarzo è una delle tecnologie più avanzate per rispondere alle esigenze che sono date giustamente dalle nuove direttive e dalle leggi. Questo perché? Perché la Qwarzo ha deciso di sviluppare una tecnologia che, in controtendenza rispetto a quello che è stato il mercato fino ad oggi, si basa sulla chimica inorganica. La mission di Qwarzo è quella di permettere alle aziende di rispondere a quello che chiede il mercato sulla base delle nuove leggi". Con il suo approccio a base minerale e le sue applicazioni nel food packaging e negli oggetti monouso, questa tecnologia non solo risponde alle nuove normative europee, ma apre anche la strada a un'industria più circolare e responsabile. Un esempio di come ricerca e sostenibilità possano andare di pari passo per risolvere problemi globali.