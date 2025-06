Ecco l'imponente palco pronto per il via del Cremonini Live25 Lignano, 3 giu. (askanews) - L'imponente macchina del Cremonini Live25 ha ufficialmente acceso i motori: 65 metri di fronte palco per 22 metri di altezza, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, 700 corpi illuminanti, 30 macchine del fumo e laser, 10 cerchi su automazioni per creare movimenti e cambi di prospettiva, un sistema laser da 270 watt per trasportare lo spettatore tra l'Alaska e Bologna, attraverso 25 anni di successi. Uno sforzo importante per creare uno show innovativo e coerente con il percorso sempre in ascesa di Cesare Cremonini. La produzione del palco e la sua costruzione impiegano oltre 200 persone e più di 150 operatori, che si spostano con 45 bilici di cui 15 solo per le strutture palco. In questi giorni a Lignano tutta la squadra di Cremonini Live25 sta assestando tutti gli ingranaggi per realizzare il sogno di oltre 560 mila persone che si stanno muovendo da tutti Italia per assistere al suo show.