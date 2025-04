Ecco il cast stellare di Radio Italia Live-Il Concerto Milano, 15 apr. (askanews) - Radio Italia Live - Il Concerto torna in Piazza Duomo a Milano venerdì 30 maggio alle ore 20.40. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che si svolgerà quest'anno anche al Foro Italico di Palermo il 27 giugno 2025, organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano , vede protagonisti sul palco, a ccompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly, Pinguini Tattici Nucleari. Alla conduzione le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. La sigla dell'evento è scritta da Saturnino. Presenting Partner dei due concerti è Notino, il principale e - commerce di prodotti di bellezza in Europa, per la prima volta al fianco di Radio Italia, collaborazione che consolida il brand come promotore della grande musica italiana . Radio Italia Live- Il Concerto è trasmesso in diretta su Radio I talia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv, in streaming audio/video su radioitalia.it, sulle app ufficiali Radio Ital ia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Radio Italia Live- Il Concerto è trasmesso in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Radio Italia Live- Il Concerto vive sulle pagine social di Radio Italia Facebook, Instagram e TikTok con contenuti esclusivi e con l'hashtag ufficiale #rilive. Il backstage dell'evento sarà trasmesso su TikTok LIVE con la conduzione di Cecilia Cantarano, creator dell'agenzia One Shot. "Milano è felice di accogliere una nuova edizione di Radio Italia Live - Il Concerto - commenta il Sindaco di Milano Giuseppe Sala - Il prossimo 30 maggio piazza del Duomo tornerà a risuonare di buona musica, grazie alle coinvolgenti performance dal vivo d i artisti, interpreti e musicisti amati dal grande pubblico. Uno spettacolo che trasmette energia e buonumore, un concerto da non perdere". "Il grande concerto di Radio Italia non è solo un appuntamento musicale di altissimo livello, ma anche un'occasione di festa che unisce generazioni diverse all'insegna della grande musica, della condivisione e dell'identità italiana. Milano è felice di accogliere ancora una volta questo evento gratuito, aperto a tutti e attesissimo, che rafforza il legame tra la nostra città e il mondo della musica" - dichiara Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano.