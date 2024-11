East market festeggia 10 anni di vintage a Milano Milano, 13 nov. (askanews) - East Market, l'evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, compie 10 anni. L'appuntamento di domenica 17 novembre sancisce proprio il decennale che ricorda la primissima edizione al Lambretto Studios. East Market nasce nel novembre 2014 da un'idea di Linda Ovadia e Gianluca Iovine, l'intuizione di coinvolgere anche i privati nella vendita di vestiti e oggetti in disuso: da un piccolo evento tra amici con 50 espositori a Lambrate, East Market diventa una realtà internazionale con 300 espositori fissi, 169mila follower solo su Instagram e una media di 10mila presenze a edizione. Per i successivi quattro anni l'evento è di stanza a Lambrate, quartiere che ha contribuito a rivitalizzare, mentre nel 2018 si sposta in Mecenate strutturando ulteriormente l'appuntamento. Negli ultimi anni East Market è diventato un vero e proprio network: nel 2018 inaugura East Market Shop in Porta Venezia, sviluppa altri format paralleli come Retrograde, Fill Your Bag e East-Mas Shop, diventando un articolato polo del vintage a 360°. Nel 2022 in concomitanza con la 100ma edizione, East Market acquisisce anche lo storico negozio Lo Specchio di Alice in Ticinese, nel 2023 rilancia il sito ufficiale attivando lo shop online, dove è possibile acquistare abbigliamento uomo/donna e oggetti di home decor. Quest'anno in concomitanza con il decennale, annuncia anche l'apertura del secondo punto vendita di East Market Shop in Ticinese.