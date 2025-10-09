Giovedì 9 Ottobre 2025
Voto, insidie più che soluzioni
Pierfrancesco De Robertis
E' vero che il paracetamolo in gravidanza causa l'autismo?
9 ott 2025
E' vero che il paracetamolo in gravidanza causa l'autismo?
E' vero che il paracetamolo in gravidanza causa l'autismo?
No, il nesso tra i due fenomeni non e' dimostrato da dati scientifici, nonostante i numerosi studi
