Giovedì 9 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
VideoE' vero che il paracetamolo in gravidanza causa l'autismo?
9 ott 2025
E' vero che il paracetamolo in gravidanza causa l'autismo?

No, il nesso tra i due fenomeni non e' dimostrato da dati scientifici, nonostante i numerosi studi