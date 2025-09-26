Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Netanyahu OnuMattarella FlotillaAerei Nato RussiaDroni russiMondiali volley 2025Tale e Quale show
Acquista il giornale
VideoE' morto Pasquale Pistorio, il visionario dei semiconduttori
26 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. E' morto Pasquale Pistorio, il visionario dei semiconduttori

E' morto Pasquale Pistorio, il visionario dei semiconduttori

Padre della StMicroelectronics, azienda leader mondiale nel settore. Aveva 89 anni