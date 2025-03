È morta Eleonora Giorgi, tanto cinema e tv sempre con il sorriso Roma, 3 mar. (askanews) - Si è spenta a 71 anni in una clinica romana Eleonora Giorgi, l'attrice nel 2023 aveva annunciato di avere un tumore al pancreas e ne aveva parlato pubblicamente anche in tv, invitando tutti a non sprecare il proprio tempo e a godersi la vita. A darne notizia è stata la famiglia, il figlio Andrea Rizzoli aveva raccontato la malattia della madre e il suo coraggio nel libro "Non ci sono buone notizie". Attrice cult di fine anni '70-'80, Eleonora Giorgi ha iniziato la sua carriera con "Roma" di Federico Fellini e "Storia di una monaca di clausura" di Domenico Paolella; ha lavorato con registi come Giuliano Montaldo, Alberto Lattuata, Damiano Damiani, Liliana Cavani, ma si ricorda soprattutto come protagonista di commedie al fianco di Renato Pozzetto in "Mia moglie è una strega", con Carlo Verdone in "Borotalco", "Compagni di scuola" o "Sapore di mare 2" dove conobbe l'ex marito Massimo Ciavarro. Ha fatto tanta tv, intrattenimento e serie, mettendosi in gioco fino alla fine in trasmissioni come "Ballando con le stelle" e "Grande Fratello VIP". Sempre solare e sorridente, il mondo del cinema la ricorda con affetto.