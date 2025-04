DVB Asset Management, il Ceo Baldassin punta sulla sostenibilità Milano, 14 apr. (askanews) - "ICT, AI & Robotics per lo sviluppo economico e la sostenibilità". Questo il tema dell'incontro, tenutosi all'Università Statale di Milano, a cui hanno partecipato esperti come il premio Nobel, Riccardo Valentini, il professore dell'Università Bocconi, Francesco Perrini e la Ceo di DVB Asset Management, Eva Baldassin. L'obiettivo? Lanciare un progetto che coinvolgerà gruppi internazionali, start-up, investitori con un anno di ricerche, tavole rotonde e confronti, ma anche esplorare il ruolo dell'ICT e delle nuove tecnologie nel supportare le aziende nel raggiungimento degli obiettivi ESG. Un esempio dal DVB Asset Management di Eva Baldassin, che ha recentemente aperto una nuova divisione dedicata anche a servizi finanziari su misura per enti religiosi ed ecclesiastici. Con l'utilizzo di strumenti innovativi come il Water Credit Token (WTR): "Quando si parla di impatto, c'è un principio fondamentale: se non si può misurare, non esiste. Grazie alla tecnologia blockchain siamo riusciti a tracciare ogni metro cubo d'acqua recuperato e reinserito nel sistema. Le prime tecnologie blockchain erano molto energivore, invece grazie ad Algorand, che ha la caratteristica di essere carbon negative, abbiamo rispettato anche gli standard a livello di sostenibilità". Una possibilità concreta in più, novità assoluta nel panorama degli investimenti etici: "Siamo riusciti ad unire due mondi molto lontani: quello degli investimenti tecnologici con quello della tradizione. Abbiamo creato un prodotto tradizionale dotato di ISIN Code con il sottostante token, accessibile a tutti". Con la sua DVB Asset Management, Baldassin parla spesso di "finanza al servizio del bene comune": "Con questo prodotto ci sentiamo apripista: vogliamo essere punto di riferimento per la tipologia di finanza che abbiamo scelto. Che ruolo deve avere un gestore patrimoniale? Penso alla frase del premio Nobel, Tobin: 'Difendere i diritti delle generazioni future, rispettando le esigenze di oggi'. Ci siamo ispirati a questo, in un momento in cui il bene comune è spesso scambiato dalla ricerca spasmodica di un bene edonistico. Visto che si parla di acqua, abbiamo deciso di andare controcorrente". Piano in linea con l'aggiornamento della strategia globale annunciato dal gruppo per il periodo 2025-2030: sostenibilità e investimenti responsabili come chiave verso il futuro.