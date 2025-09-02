Martedì 2 Settembre 2025
Ringhio di pace: “Io la giocherei”
Doriano Rabotti
Due cavalli bloccati in un burrone nell'Ascolano, salvati
2 set 2025
Due cavalli bloccati in un burrone nell'Ascolano, salvati
A Castorano. Erano scivolati e non potevano risalire, l'intervento dei Vigili del fuoco
