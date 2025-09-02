Martedì 2 Settembre 2025

Ringhio di pace: “Io la giocherei”

Doriano Rabotti
Ringhio di pace: “Io la giocherei”
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
SinnerMps MediobancaScott SpiegelIsraele GazaGlobal Sumud Flotilla
Acquista il giornale
VideoDue cavalli bloccati in un burrone nell'Ascolano, salvati
2 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Due cavalli bloccati in un burrone nell'Ascolano, salvati

Due cavalli bloccati in un burrone nell'Ascolano, salvati

A Castorano. Erano scivolati e non potevano risalire, l'intervento dei Vigili del fuoco