Due arresti a Vienna, pianificavano attacco a concerti Taylor Swift Milano, 7 ago. (askanews) - Mercoledì in Austria sono stati arrestati due sospetti estremisti, uno dei quali sembrava stesse pianificando un attacco in occasione di un grande evento nell'area di Vienna dove erano in programma i concerti di Taylor Swift. Il principale sospettato, 19 anni, è stato arrestato a Ternitz, a sud di Vienna, mentre il secondo nella capitale austriaca. Franz Ruf, direttore della pubblica sicurezza presso il Ministero degli Interni austriaco, ha affermato che le autorità erano a conoscenza di "azioni preparatorie" per un possibile attacco "e anche che l'autore 19enne si concentra sui concerti di Taylor Swift a Vienna", ha riferito l'agenzia di stampa austriaca.