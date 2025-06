Dubbi sul nome dell'americano arrestato per il giallo di Villa Pamphili Roma, 15 giu. (askanews) - Si infittisce il giallo sull'uccisione della donna e della bambina a Villa Pamphili, a Roma, il nome del presunto responsabile della loro morte arrestato in Grecia a Skiathos, non sarebbe Rexal Ford e non sarebbe un clochard. Da quanto è emerso il passaporto risulta autentico, ma i dati non corrispondono alle generalità presenti nei registri anagrafici americani. L'uomo attualmente si trova rinchiuso nell'isola greca dopo essere stato arrestato su mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria italiana ed è in attesa delle procedure di estradizione. Ancora in corso le verifiche del Dna per accertare che la bimba di 10 mesi fosse effettivamente figlia della coppia.