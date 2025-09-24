Drusilla Foer, Scifoni, Cuccarini nella stagione del Teatro Brancaccio Roma, 24 set. (askanews) - Drusilla Foer, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme, Giovanni Scifoni, Lorella Cuccarini, Paolo Ruffini, Alessandro Cattelan. Sono solo alcuni dei nomi presenti nella prossima stagione del Teatro Brancaccio di Roma appena presentata. Commedie musicali, danza, prosa, musica, comicità, stand up comedy e inchieste, una stagione come la precedente, "vocata al nobile teatro popolare nella sua accezione democratica, per arrivare a tutti", ha detto il direttore artistico Alessandro Longobardi. Si parte con Giovanni Scifoni, dal 2 al 4 ottobre, con "Fra'- San Francesco, la superstar del medioevo". "Una superstar del Medioevo, raccontiamo che le sue prediche erano incredibili, meglio dei Maneskin e Vasco Rossi, raccoglieva migliaia di persone che venivano a sentirlo predicare". "Lui era un giullare, vi raccontiamo questa strana giullarata post-moderna". Scifoni sarà in scena anche con l'intramontabile "Aggiungi un posto a tavola" (dall'11 dicembre), che ha festeggiato 50 anni lo scorso anno, con special guest Lorella Cuccarini. Tra i musical anche "Cantando sotto la pioggia", (15-26 aprile") con Flora Canto e Lorenzo Grilli, con la partecipazione di Martina Stella, regia di Luciano Cannito. Flora Canto: "Io interpreto Kathy Selden, la staordinaria Debbie Reynolds del film, abbiamo cercato di rappresentare il film dell'epoca mantenendo una sorta di contemporaneità, rendendolo più vicino ai giovani, con un linguaggio divertente e leggero". Molto atteso "Frida Opera Musical", il kolossal sulla vita di Frida Kahlo (13-23 novembre), con Federica Butera e Drusilla Foer, che interpreta la Morte, la Catrina nella cultura messicana, e ha definito lo spettacolo "una grande festa corale" tra danze e musica, per raccontare, "questa artista che è stata molto coraggiosa, ha avuto la forza di raccontarci le sue fragilità e il suo percorso fisico difficile, quindi è molto contemporanea perché ci ha restituito la sua forza e il suo dolore". In cartellone anche appuntamenti per i più piccoli come "Topo Gigio il Musical" (25 marzo - 5 aprile) - Strapazzami di coccole tour o "Anastasia - Il Musical" e comicità con artisti come Andrea Dianetti con "Non ci pensare" (9 maggio). "Si ironizza in modo dissacrante sull'ansia e il pubblico capirà che le ansie di cui pensa di essere portatore sono quelle di tutti", dice Dianetti. O i Casa Abis che chiudono la stagione il 30 maggio con "Ancora in due". "L'essere ancora in due è un atto di coraggioso...non ti sei lasciato ma non ha fatto un figlio, noi crediamo nello status della coppia, essere ancora in due", racconta la coppia.