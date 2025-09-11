Giovedì 11 Settembre 2025

Maurizio Sacconi
Droni russi, Tajani: "Testavano la Nato, normale ma preoccupante"
11 set 2025
Droni russi, Tajani: "Testavano la Nato, normale ma preoccupante"

Il ministro sui fatti di Polonia: "Non accada piu', ogni minimo errore peggiora la situazione"