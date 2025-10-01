Droni in Danimarca, Copenaghen blindata per vertice Ue su Difesa Copenaghen, 1 ott. (askanews) - La capitale danese è blindata per il vertice Ue dedicato a Difesa e sostegno all'Ucraina, dopo giorni di sorvoli di droni non identificati che hanno costretto alla chiusura di aeroporti e acceso i timori di un "attacco ibrido" attribuito da Copenaghen alla Russia. Migliaia di poliziotti sono stati mobilitati, convogli scortati da motociclette e barriere di sicurezza presidiano l'area del summit. Le forze armate francesi hanno diffuso le immagini dell'arrivo di un contingente con un elicottero Fennec e armi anti-drone Nerod a supporto della sicurezza. L'episodio ha riacceso l'allarme sulle falle delle difese europee, dopo precedenti incursioni aeree russe in Polonia ed Estonia. I leader riuniti a Copenaghen discuteranno quattro progetti prioritari: una "muraglia anti-droni", il rafforzamento del fianco orientale, le difese antimissile e uno scudo spaziale. Giovedì si unirà ai lavori anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Bruxelles intanto propone di finanziare Kyiv con un nuovo prestito da 140 miliardi di euro, utilizzando gli asset russi congelati, mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dato il suo sostegno al piano. Resta invece lo stallo sull'adesione dell'Ucraina all'Ue, bloccata dal veto del premier ungherese Viktor Orban.