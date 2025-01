Droga e benefici ai detenuti del carcere di Rebibbia Roma, 27 gen. (askanews) - Un sistema illecito che garantiva per i detenuti del carcere romano di Rebibbia traffico di droga e benefici speciali. I carabinieri hanno condotto una maxi operazione nel penitenziario e hanno emesso misure cautelari nei confronti di 32 persone: quattro operavano per far ottenere pene alternative ad alcuni detenuti, attraverso certificazioni false, mentre gli altri 28 gestivano la rete di spaccio di stupefacenti dentro e fuori il carcere. Le indagini sono state avviate nel giugno del 2017 e hanno visto coinvolti circa 300 carabinieri del nucleo investigativo insieme alla Polizia Penitenziaria. Perquisizioni sono state eseguite in diversi quartieri della città di Roma e nelle province di Napoli, Avellino, Viterbo, L'Aquila, Teramo, Imperia e Bergamo.