Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoDraghi: "Trump sveglia brutale, Ue impari a andare d'accordo"
22 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Draghi: "Trump sveglia brutale, Ue impari a andare d'accordo"

Draghi: "Trump sveglia brutale, Ue impari a andare d'accordo"

"Prima cosa che viene in mente e' stringiamoci tutti insieme"