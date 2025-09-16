"Draghi: L'Europa Deve Intraprendere Azioni Straordinarie per Affrontare Sfide Senza Precedenti e Rafforzare la Difesa"

“A un anno di distanza, l’Europa si trova in una situazione più difficile. Il nostro modello di crescita sta svanendo, le vulnerabilità aumentano e non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti necessari. L’inazione minaccia non solo la competitività, ma anche la nostra sovranità”. Lo ha dichiarato Mario Draghi alla conferenza di alto livello A un anno dal rapporto Draghi, con Ursula von der Leyen, sottolineando anche la necessità di rafforzare la difesa europea di fronte alle minacce belliche. “Dobbiamo sviluppare capacità di difesa e resistenza nei punti critici: difesa, industria pesante e tecnologie strategiche per il futuro”. Secondo Draghi, i leader europei devono adottare “azioni straordinarie” per affrontare “tempi straordinari”, abbandonando strategie generali e tempistiche dilazionate in favore di “date concrete” e “risultati misurabili”, rompendo tabù che altri Paesi hanno già superato. “Il percorso che l’Ue deve compiere per competere con le grandi potenze infrangerà limiti autoimposti, ma la sopravvivenza dell’Europa richiede ciò che non è mai stato fatto prima”. Scadenze ambiziose e sforzo collettivo, ha spiegato, sono fondamentali per ottenere risultati concreti, come avvenuto per il Mercato Unico e l’euro, che hanno avuto successo grazie a fasi chiare, traguardi fermi e impegno politico costante. Draghi ha anche proposto di considerare un debito comune per finanziare progetti europei strategici, sia a livello Ue sia tra coalizioni di Stati membri. “L’emissione congiunta non aumenta magicamente lo spazio fiscale, ma permetterebbe di realizzare progetti più grandi in innovazione, tecnologie su larga scala, ricerca e sviluppo per difesa ed energia, dove la spesa nazionale non basta più”. Ha inoltre avvertito che il debito pubblico Ue crescerà di 10 punti percentuali nel prossimo decennio, arrivando al 93% del Pil, anche sotto ipotesi di crescita ottimistiche.
