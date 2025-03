Draghi: i dazi avranno un forte impatto sulle imprese italiane e Ue Roma, 18 mar. (askanews) - "L'Unione Europea ha garantito per decenni ai suoi cittadini pace, prosperità, solidarietà e, insieme all'alleato americano, sicurezza, sovranità e indipendenza. Questi sono i valori costituenti della nostra Unione europea. Questi valori sono oggi posti in discussione". Lo ha affermato l'ex presidente del Consiglio italiano e della Bce, Mario Draghi, durante un'audizione al Senato sul suo Rapporto sul futuro della competitività europea. "La nostra prosperità, già minacciata dalla bassa crescita per molti anni, si basava su un ordine delle relazioni internazionali e commerciali oggi sconvolto dalle politiche protezionistiche del nostro maggiore partner. I dazi, le tariffe e le altre politiche commerciali che sono state annunciate - ha detto Draghi - avranno un forte impatto sulle imprese italiane ed europee".