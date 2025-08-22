Draghi al Meeting: contro scetticismo Ue protagonista e scelga priorità Rimini, 22 ago. (askanews) - Contro ogni scetticismo, l'Europa deve essere protagonista e scegliere le sue priorità. Lo ha detto Mario Draghi parlando dal palco del Meeting di Rimini. "Per difendere l'Europa dal crescente scetticismo non dobbiamo cercare di estrapolare le conquiste del passato nel futuro che ci accingiamo a vivere: i successi che abbiamo raggiunto nei decenni precedenti erano in realtà risposte alle specifiche sfide di quel tempo e ci dicono poco circa la capacità di affrontare quelle che ci si pongono oggi - ha spiegato - Il prendere atto che la forza economica è condizione necessaria ma non sufficiente per avere forza geopolitica, potrà finalmente avviare una riflessione politica sul futuro dell'Unione". Secondo Draghi "l'Unione Europea deve trasformarsi da spettatore o al più comprimario, in attore protagonista. Deve mutare anche la sua organizzazione politica che è inseparabile dalla sua capacità di raggiungere i suoi obiettivi economici e strategici". Parte fondamentale hanno i governi per "definire su quali settori impostare la politica industriale. Devono rimuovere le barriere non necessarie e rivedere la struttura dei permessi nel campo dell'energia. Devono mettersi d'accordo su come finanziare i giganteschi investimenti necessari in futuro, stimati in circa 1. 2 trilioni di euro all'anno. E devono disegnare una politica commerciale adatta a un mondo che sta abbandonando le regole multilaterali". I governi "devono ritrovare unità di azione,e non dovranno farlo quando le circostanze saranno divenute insostenibili, ma ora quando abbiamo ancora il potere di disegnare il nostro futuro".