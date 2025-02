Draghi a Bruxelles: "Le sfide ora sono aumentate, Ue risponda unita" Bruxelles, 18 feb. (askanews) - Negli ultimi mesi sono aumentate ulteriormente le sfide per l'Ue ed è ancora maggiore l'urgenza di trovare una risposta adeguata e unitaria a queste sfide, in particolare l'innovazione tecnologica, i prezzi del gas e la nuova situazione in Usa con i dazi minacciati dal presidente Donald Trump, che si aggiunge al già difficile confronto geopolitico con la Cina. È quanto ha affermato Mario Draghi intervenuto al Parlamento europeo a Bruxelles, per la Settimana parlamentare europea 2025. Rispetto a quando è stato pubblicato il suo rapporto sul futuro della competitività europea, l'ex presidente della Bce , ha osservato: "I cambiamenti che hanno avuto luogo sono ampiamente in linea con le tendenze che vi erano state delineate. Ma il senso di urgenza per intraprendere il cambiamento radicale che il rapporto sosteneva è diventato ancora più forte". "Innanzitutto - ha ricordato Draghi -, il ritmo dei progressi nell'intelligenza artificiale ha accelerato rapidamente", e per ora, la maggior parte dei progressi sta ancora avvenendo al di fuori dell'Europa. "Otto degli attuali primi dieci grandi modelli linguistici sono stati sviluppati negli Stati Uniti, mentre gli altri due provengono dalla Cina". "In secondo luogo - ha continuato l'ex premier -, i prezzi del gas naturale rimangono altamente volatili, in aumento di circa il 40% da settembre, e i margini sulle importazioni di Gnl dagli Stati Uniti sono aumentati in modo significativo dall'anno scorso. Anche i prezzi dell'energia sono generalmente aumentati in tutti i paesi e sono ancora 2-3 volte più alti di quelli degli Stati Uniti". "Terzo, quando è stato scritto il rapporto, il tema geopolitico principale era l'ascesa della Cina. Ora - ha rilevato l'ex premier italiano -, l'Ue dovrà affrontare i dazi della nuova Amministrazione statunitense nei prossimi mesi, nelle prossime settimane probabilmente". "Per far fronte a queste sfide - ha sottolineato Draghi - , è sempre più chiaro che dobbiamo agire sempre di più come se fossimo un unico Stato". Inoltre, "questa risposta deve essere rapida", ha insistito Draghi