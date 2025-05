DR Automobiles: novità di brand e prodotto a Barcellona e Verona Milano, 14 mag. (askanews) - DR Automobiles protagonista di due importanti appuntamenti di settore: il Salone di Barcellona per affermare la volontà di crescere all'estero con il debutto del brand dedicato DR International e il Dealer Day di Verona con importanti novità di prodotto. "Siamo contemporaneamente a Barcellona, al Salone di Barcellona, con tantissime novità dove siamo di fatto atterrati come come gruppo, come Dr. Automobiles Group, con il portafoglio dei nostri brand, dei nostri sei brand e in contemporanea qui a Verona al Dealer Day con sette brand. Perché e qui ne debutta uno nuovo che è Katay che è quello dei veicoli commerciali", ha detto Massimo Di Tore, Direttore comunicazione, marketing e relazioni istituzionali di DR Automobiles. Fra le novità di Verona dove DR è presente con diversi stand di cui uno dedicato a Katay che può contare su una gamma di 6 modelli elettrici e gpl, spicca la Sportequipe S8 GT un suv di 4,7 metri (7 posti 5 nella versione Thermohybrid benzina/gpl), spinto da un 1.6 turbo da 186 CV. Al debutto anche il restyling della DR 6.0 oltre alla citycar Birba, la Tiger 8 (eight) e il suv Ich-X X3. All'estero dopo i buoni risultati registrati in Spagna grazie all'etichetta Eco per le auto a Gpl che consente l'accesso ai centri urbani, il gruppo punta a crescere in diversi altri mercati. "Non solo Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Grecia, Belgio e poi in futuro anche Germania e Francia quindi l'idea è di avere una dimensione di dare al gruppo DR Automobiles una dimensione europea insomma quindi non più soltanto mercato italiano", ha detto Di Tore. Un piano di crescita ambizioso per un gruppo che conta oggi 7 brand e 27 modelli, nel 2024 ha venduto 32mila auto e gestisce un parco circolante di 170mila veicoli con una rete capillare di 412 show room e 421 centri assistenza in grado di consegnare ricambi in 48 ore in tutta Italia. "Tutto questo deve essere supportato ovviamente a livello industriale, quindi con un potenziamento del polo di Macchia di Isernia attraverso nuovi impianti e non solo nel Polo di Macchia di Isernia. Sono previsti altri impianti, ovviamente con un incremento anche dei livelli occupazionali. Tutto questo per avere una maggiore capacità produttiva". Altre novità sono attese da DR nei prossimi mesi sia a livello industriale che di prodotto.