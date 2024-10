Dossieraggio, La Russa: modo per scardinare la volontà degli italiani Milano, 11 ott. (askanews) - "Quando non si riesce con le ragioni del consenso a scardinare una realtà che gli italiani vogliono, allora si cercano altri rimedi. Una volta si diceva della via giudiziaria, io ho troppo rispetto per la magistratura per dirlo, adesso la moda è questa dei dossieraggi, scava scava magari si trova qualcosa.... Poi non trovano niente e si devono rassegnare". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlando al convegno organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia a Milano. "Ai capigruppo parlamentari ho detto: mi chiedete di far venire in Aula tutti i giorni la Meloni, a riferire su un incidente stradale a Forlimpopoli o perché la cugina è scivolata e si è sbucciata un ginocchio, nessuno mi chiede che venga a riferire sui dossieraggi... In altri contesti sarebbe una vicenda di una gravità inaudita", ha detto La Russa. Per poi aggiungere: "Non c'è niente da nascondere ma l'idea che qualcuno rovisti tutti i giorni nelle nostre cose, come dice Giorgia, su questo bisogna interrogarsi".