Doppia candidatura ai David per Tecla Insolia: "Non me l'aspettavo" Roma, 7 mag. (askanews) - "Lo so, non ci credo neanche io, sono contentissima, è successo qualcosa di straordinario, non posso che essere felice. Sono due personaggi che sono un po' un fatto a livello di cosa portano e delle storie che raccontano, ho avuto fortuna, non sono ruoli che si vedono spesso": così ad askanews Tecla Insolia, attrice e cantautrice, 21 anni, arrivando alla cerimonia dei David di Donatello al Quirinale, che conta due candidature, da protagonista per "L'Arte della Gioia", e da attrice non protagonista per "Familia". "Ovviamente dei legami diversi con entrambi i progetti: L'Arte della Gioia risuona in me in un modo molto più grande, ma Familia racconta una storia che mi tocca personalmente, in modo differente mi hanno emozionato entrambe tantissimo e non me l'aspettavo, sinceramente", ha spiegato. "Non provenendo da una famiglia artistica, non conoscendo... È stato tutto molto inaspettato, mi rendo conto che è una cosa molto importante, però c'è anche altro, questa è una cosa bellissima essere qui oggi per celebrare il nostro lavoro", ha aggiunto.