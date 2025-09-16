Dopo Washington e LA, Trump invia Guardia Nazionale anche a Memphis Washington, 16 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'ordine per dispiegare la Guardia Nazionale nella città di Memphis, ultima tappa della sua lotta alla criminalità che in molti definiscono autoritaria. La task force sarà una "replica" di quella che ha inviato nella capitale Washington ad agosto, ha detto Trump, per combattere i "pericolosi criminali professionisti". "Questa squadra dispiegherà tutti i poteri delle forze dell'ordine federali e delle forze dell'ordine in generale per ripristinare la sicurezza pubblica e togliere dalle nostre strade i pericolosi criminali professionisti. Li toglieremo", ha promesso Trump, ricordando che nel 2024, Memphis ha avuto il più alto tasso di criminalità violenta. "L'iniziativa coinvolgerà la Guardia Nazionale, l'FBI" e altre agenzie federali, ha aggiunto Trump ai giornalisti durante la cerimonia di firma nello Studio Ovale, alla presenza di alcuni senatori repubblicani del Tennesee (Marsha Blackburn e Bill Hagerty) e della procuratrice generale Pam Bondi. Sulla possibilità di dispiegare la Guardia Nazionale anche a Chicago, Trump ha detto: "Non perderemo Chicago. Quindi dovremo puntare su grandi progetti. Dobbiamo andare a salvare le nostre grandi città. Chicago è una grande città. E la renderemo grande di nuovo molto presto". Secondo il presidente Usa, gli schieramenti di truppe e i raid con le espulsioni a Washington e Los Angeles hanno "salvato le città dalla criminalità degli immigrati". Per Pam Bondi il modello di Washington è "di grande successo" e renderà "Memphis di nuovo sicura".