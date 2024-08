Dopo le tre medaglie d'oro, la star usa Simone Biles si gode Parigi Parigi, 10 ago. (askanews) - La star americana della ginnastica Simone Biles, tre volte medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, approfitta del suo tempo libero per assaggiare un croissant in una boulangerie nel centro della capitale francese, alla vigilia della chiusura dei Giochi. Nelle immagini la si vede uscire dalla panetteria con il croissant in mano e un'espressione di gioia nell'addentarlo, mentre una persona della sua èquipe le chiede di fare una seconda ripresa, probabilmente per un video social. Poi Biles concede un selfie a una poliziotta e risale velocemente in auto accompagnata dalle sue bodyguard.