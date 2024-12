Donno (M5s) lancia le banconote in aula: "Prendetevi anche questi" Roma, 20 dic. (askanews) - Un lancio di banconote in direzione dei banchi del governo per protestare contro "i privilegi della politica" che "con voi sono tornati". Protagonista del gesto il deputato M5s Leonardo Donno. "Con voi - ha detto il pentastellato intervenendo durante l'esame degli ordini del giorno - sono tornati i privilegi della politica e la casta. Milioni di italiani sono indignati, disgustati. Ci tenete proprio a prendere i soldi a queste persone? Non ne avete abbastanza? Volete più soldi per i vostri privilegi? Prendetevi anche questi e compratevi delle belle maschere per nascondervi dalla vergogna". Il gesto di Donno è stato censurato dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè: "Ha compiuto un gesto oggettivamente inaccettabile per quest'aula. Censuro quello che ha appena fatto anche perché non li raccoglie lei ma gli assistenti, li vada ad aiutare".