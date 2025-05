Donald Tusk contro i leader a Mosca da Putin: "Una vergogna" Nancy, 9 mag. (askanews) - Il primo ministro polacco Donald Tusk in visita a Nancy in Francia ha criticato i leader che hanno partecipato alle cerimonie del 9 maggio a fianco del presidente Putin, compresa la parata militare a Mosca, affermando che la loro presenza all'evento è stata "vergognosa". "Cerco di non commentare le decisioni e il comportamento di altri leader politici, in particolare di quelli che fanno parte della nostra comunità politica, la comunità europea. Sono però convinto che assistere a questa parata, questa parata militare a Mosca, applaudire il Presidente Putin mentre parla di continuare l'epurazione antinazista in Ucraina, sia una vergogna per chiunque sia presente e pretenda di non vedere la verità, la verità che è assolutamente chiara, senza bisogno di speculazioni o di spiegazioni", ha detto. "Assistere alla parata della Vittoria di coloro che bombardano città, ospedali e asili, che per tre anni hanno causato la morte di più di un milione di persone o gravi ferite, assistere a questa parata è un atto di vergogna, è una vergogna", ha aggiunto.