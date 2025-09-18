Donald Trump lascia Windsor e Carlo III, oggi l'incontro con Starmer Windsor, 18 set. (askanews) - Seconda ed ultima giornata della visita di Donald Trump nel Regno Unito. Dopo la cena di gala a Windsor, Re Carlo III saluta il presidente americano che ha trascorso la notte nel castello reale con la first lady Melania, e che si diriga verso la residenza di campagna del primo ministro britannico Chequers, dove sarà ospitato da Keir Starmer. Il presidente Usa è stato tenuto rigorosamente lontano dal pubblico (e dalle contestazioni).