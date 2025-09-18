Mercoledì 17 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Riforma giustiziaSciopero per GazaIsraele GazaJimmy KimmelTuretta
Acquista il giornale
VideoDonald Trump lascia Windsor e Carlo III, oggi l'incontro con Starmer
18 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Donald Trump lascia Windsor e Carlo III, oggi l'incontro con Starmer

Donald Trump lascia Windsor e Carlo III, oggi l'incontro con Starmer

Windsor, 18 set. (askanews) - Seconda ed ultima giornata della visita di Donald Trump nel Regno Unito. Dopo la cena di gala a Windsor, Re Carlo III saluta il presidente americano che ha trascorso la notte nel castello reale con la first lady Melania, e che si diriga verso la residenza di campagna del primo ministro britannico Chequers, dove sarà ospitato da Keir Starmer. Il presidente Usa è stato tenuto rigorosamente lontano dal pubblico (e dalle contestazioni).