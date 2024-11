Don Davide Banzato: Come trovo il mio posto nel mondo? Roma, 6 nov. (askanews) - Qual è la mia missione? Come faccio a capirla? E se sbagliassi strada? La nostra vita è predestinata? C'è un destino già scritto? Quanta libertà abbiamo davvero? Quanto le nostre scelte influenzano il corso degli eventi? Possiamo sempre tornare indietro oppure, a volte, ciò che scegliamo ci condizionerà per sempre? Queste sono solo alcune delle domande a cui don Davide Banzato tenta di rispondere nel suo nuovo libro, Un pezzo di cielo solo per te (Mondadori Electa Junior), dedicato in particolare ai giovani. "Ho superato un po' di timori e timidezze nel raccontarmi," spiega l'autore, "spinto dal desiderio di essere al servizio di chi cerca la propria strada, stimolato da chi - in più di un'occasione - mi ha posto domande simili, chiedendomi come avessi capito quale fosse la mia vocazione e come avessi fatto a essere certo che si trattava della scelta giusta." Don Davide, sacerdote attivo nella comunità di Nuovi Orizzonti, lavora a stretto contatto con i giovani, aiutandoli a superare le loro difficoltà. In questo libro, racconta a cuore aperto i suoi dubbi, errori, cadute e fatiche, condividendo il suo cammino di smarrimento e vocazione. L'autore è convinto che ognuno di noi meriti di ottenere il proprio "pezzo di cielo" e di fare della propria vita un mosaico meraviglioso. Un pezzo di cielo solo per te è una lettura preziosa per chi è in crescita e in cerca del proprio posto nel mondo, arricchita dalle poetiche illustrazioni di Alessandro Sanna. Si tratta del primo libro di don Davide specificamente rivolto ai giovani. Il libro è disponibile in libreria e online: https://amzn.eu/d/i9e09em Davide Banzato, nato a Padova nel 1981, è un sacerdote attivo nel sociale presso la comunità internazionale Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Amirante. Autore e giornalista, scrive per varie testate e conduce il programma "I viaggi del cuore" su Canale 5. Ha pubblicato i bestseller Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d'amore (Piemme, 2021), e Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi (Piemme, 2023) con papa Francesco. Recentemente ha pubblicato I miei viaggi del cuore con san Francesco, sant'Antonio e san Pio da Pietrelcina (San Paolo, 2024).