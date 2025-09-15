Doha, la foto di famiglia dei leader dei paesi arabi e musulmani Doha, 15 set. (askanews) - Nelle immagini, la foto di famiglia dei leader dei paesi arabi e musulmani riuniti a Doha per un vertice d'emergenza a pochi giorni dall'attacco di Israele contro Hamas in Qatar. Tra loro, l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Secondo la bozza della dichiarazione finale del vertice, consultata dalla France Presse, i circa cinquanta paesi rappresentati dovrebbero condannare l'attacco israeliano sottolineando che "mette a repentaglio gli sforzi di normalizzazione" delle relazioni tra Israele e i paesi arabi.