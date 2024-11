Dl fiscale, Meloni: sul canone Rai schermaglie, nulla di serio Roma, 27 nov. (askanews) - Quelle sul canone Rai "sono schermaglie, non ci vedo nulla di particolarmente serio". Così la premier Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda a margine dei Med Dialogues, dopo la bocciatura in Commissione bilancio del Senato dell'emendamento della Lega per ridurre il canone Rai da 90 a 70 euro. Il governo aveva dato parere favorevole, quindi è stato battuto. Forza Italia ha votato con l'opposizione.