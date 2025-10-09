Dissalatore mobile marino, Amm. Budri: tecnologia vincente Roma, 9 ott. (askanews) - "E' una tecnologia vincente, nota a Marina Militare da tempo e che viene utilizzata sulle nostre navi, e senz'altro può contribuire a rinforzare, aumentare la capacità di produzione di acqua nei periodi di massima richiesta su isole che altrimenti dovrebbero essere sovraimpegnate come occupazione del suolo e richiesta energetica per impianti che servirebbero soltanto nei mesi estivi". Lo ha dichiarato l'Amm. Isp. Pierpaolo Budri, Capo di Stato Maggiore del Comando Logistico della Marina Militare, intervenuto alla visita ufficiale del dissalatore mobile marino di Marnavi al porto di Napoli. "Il tema dell'approvvigionamento idrico delle isole minori è da sempre uno dei Compiti istituzionali della Difesa che, con la Marina Militare, assicura da anni il rifornimento con le proprie unità porta-acqua, garantendo un servizio essenziale alle comunità locali. Oggi, di fronte alle nuove sfide poste dalla crisi climatica, è fondamentale coniugare questa missione con soluzioni tecnologiche innovative, capaci di unire efficienza e sostenibilità ambientale. La Forza Armata è impegnata in questo percorso attraverso l'impiego di navi a basso impatto ambientale e la progressiva riqualificazione energetica delle proprie infrastrutture a terra, con l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi ad alta efficienza. La Difesa, in stretta collaborazione con istituzioni, enti di ricerca e realtà industriali, intende continuare a contribuire attivamente allo sviluppo di soluzioni rispettose dell'ambiente marino e al servizio delle comunità insulari e costiere, contribuendo alla tutela del mare e al progresso sostenibile del Paese", ha poi aggiunto.