Disneyland Paris nel Guinness: 1.500 droni, ricreata sagoma Topolino Roma, 15 lug. (askanews) - In occasione dei festeggiamenti dedicati alla festa nazionale francese, Disneyland Paris ha stabilito un nuovo Guinness World Records per aver realizzato "La più grande rappresentazione aerea di un personaggio di fantasia realizzata con i droni". Oltre 1.500 droni hanno illuminato il cielo sul Castello della Bella Addormentata ricreando l'iconica sagoma di Topolino. Questo spettacolo incredibile e innovativo è stato concepito con passione e creatività dalla squadra di Disneyland Paris Entertainment. La squadra ha utilizzato più di 1.500 droni, piro-droni inclusi, per illuminare il cielo nel corso dell'intera performance, con diverse sequenze. Combinando pirotecnica, luci e una coreografia, gli spettatori hanno assistito ad un viaggio di 12 minuti attraverso cinque tra i più bei Classici Disney ispirati dalla Francia: La Bella e la Bestia, Il gobbo di Notre Dame, La Bella Addormentata nel Bosco, Gli Aristogatti e Ratatouille. Sono stati rappresentati anche diversi celebri monumenti, tra cui la Torre Eiffel e l'emblematico rosone della Cattedrale di Notre Dame a Parigi. "Siamo elettrizzati e orgogliosi di aver stabilito questo titolo Guinness World Records", ha detto Ben Spalding, Entertainment Producer a Disneyland Paris. "È un omaggio alla creatività, all'innovazione e al duro lavoro della nostra squadra. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno nell'offrire esperienze indimenticabili ai nostri ospiti" ha spiegato Matthieu Robin, Show Director a Disneyland Paris. Nelle prossime settimane Disneyland Paris continuerà ad incantare i suoi ospiti con la Disney Electrical Sky Parade. Introdotta nel gennaio 2024, questa spettacolare parata notturna impiega più di 550 droni, sincronizzati con laser, proiezioni video, luci e fontane sullo sfondo dell'iconico Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Questo spettacolo è arricchito da carri illuminati che simboleggiano le amate icone della Main Street Electrical Parade come il treno di Topolino e dei suoi amici, l'adorabile drago Elliot da "Pete's Dragon" della Disney Animation, e la carrozza incantata di Cenerentola. La parata si svolge sulle note di musica elettro-synth indimenticabile, remixata ad hoc per questo straordinario spettacolo, esaltando ulteriormente l'atmosfera di questa magica celebrazione notturna.