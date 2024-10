Diodato, ecco il tour e il nuovo singolo 'Atto di rivoluzione'

Ha preso il via dal Teatro Petruzzelli Bari il nuovo tour di Diodato. Sono 21, diciassette delle quali già soldout, le date che porteranno il cantautore in giro per l'Italia. Diodato sarà impegnato nei live, ma da venerdì 4 ottobre sarà anche su tutte le piattaforme con il nuovo singolo 'Atto di rivoluzione'.