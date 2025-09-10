Dilaga la protesta in Francia: le immagini dalle principali città

Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Video
10 set 2025
Parigi, 10 set. (askanews) - Dilaga la protesta in Francia, nel giorno dell'insediamento del nuovo premier Sebastien Lecornu voluto dal presidente Emmanuel Macron nell'ultimo contorcimento della politica transalpina. Parigi è paralizzata dalle manifestazioni organizzate dal movimento "Bloquons tout", tra scontri con le forze dell'ordine, arresti e cori contro la politica. Tutto il paese è mobilitato e si moltiplicano cortei e iniziative per protestare contro le misure di austerità volute dall'esecutivo. Da Lione a Marsiglia passando per Tolosa ma anche Caen e Bastia, ovunque i francesi sono scesi in piazza.